Когда 10 лет назад Кэролин и Эндрю Кларк из штата Мичиган поженились, супруг предупредил молодую жену, что вне всяких сомнений у них будет сын. Ведь в роду Эндрю вот уже на протяжении более ста лет, поколение за поколением рождались только мальчики.

— В преддверии “baby shower” – традиционного в США обычая устраивать вечеринку для будущей матери и праздновать рождение будущего ребёнка – Кэролин решила сделать УЗИ, — говорится в сообщении.

Затем она планировала передать информацию о поле ребенка в кондитерскую, чтобы начинку печенья для вечеринки покрасили в цвет, соответствующий полу ее ребенка.

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Женщина признается, что она и члены семьи не могли поверить, увидев розовую начинку.

Их дочь Анна Мари Кларк появилась на свет 17 марта, став первой девочкой, родившейся в семье Кларк за 138 лет.