Новости На пульсе Медосмотр Тело Психология Дети Поддержать Видео
Новости

В роду были только сыновья: у династии американцев впервые за 138 лет родилась девочка

7 апреля 2023, 12:40
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
новонароджений
Источник: Depositphotos

Когда 10 лет назад Кэролин и Эндрю Кларк из штата Мичиган поженились, супруг предупредил молодую жену, что вне всяких сомнений у них будет сын. Ведь в роду Эндрю вот уже на протяжении более ста лет, поколение за поколением рождались только мальчики.

— В преддверии “baby shower” – традиционного в США обычая устраивать вечеринку для будущей матери и праздновать рождение будущего ребёнка – Кэролин решила сделать УЗИ, — говорится в сообщении.

Затем она планировала передать информацию о поле ребенка в кондитерскую, чтобы начинку печенья для вечеринки покрасили в цвет, соответствующий полу ее ребенка.

Читайте также:
близнюкиРодились с весом 330 и 420 граммов: самые недоношенные близнецы, которым давали ноль шансов, но они выжили

Сейчас смотрят

Женщина признается, что она и члены семьи не могли поверить, увидев розовую начинку.

Их дочь Анна Мари Кларк появилась на свет 17 марта, став первой девочкой, родившейся в семье Кларк за 138 лет.

Источник
Голос Америки
Теги
новонароджені США
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь