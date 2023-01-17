Фахівці лікарні Святого Миколая Першого медичного об’єднання Львова в один день, це було православне Різдво, прийняли пологи у двох рідних сестер. Про це співробітники клініки повідомили на своїй сторінці в Facebook.

– Води у 25-річної Анни і 20-річної Антоніни відійшли одночасно. І кількома годинами пізніше на світ з’явилися дітки: у старшої сестри – дівчинка з вагою 3 070 г і зростом – 53 см, у молодшої – хлопчик, який важив 3 060 г і мав зріст 52 см, – написали медики.

За їхніми словами, під час сімейних пологів внутрішньоутробний стан малюків фахівці відстежували за допомогою сучасних апаратів кардіотокографії, отриманих в рамках благодійної допомоги від дитячого фонду UNICEF Ukraine.

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Зазначається, що такі монітори показують частоту серцебиття дітей і їхню рухову активність в утробі матері. А ще – допомагають медикам в режимі реального часу стежити за рівнем кисню в організмі малюків і коригувати процес пологів.

Це потрібно, щоб уникнути гіпоксії плода – патології, при якій тканини і органи малюка недостатньо насичуються киснем. Адже, згідно з даними статистики, ризики розвитку гіпоксії – у кожної десятої дитини під час складних природних пологів.

– Серед таких малюків маленький Ромчик. 26-річна мама хлопчика, приїхала на пологи зі Стрия на 39 тижні вагітності. Жінка відчувала себе добре, проте під час планового огляду лікарі виявили, що частота серцебиття малюка знижена, – пишуть медики.

За їхніми словами, показники кардіотокографії становили 5 балів при нормі 8-10. Жінку терміново почали готувати до кесаревого розтину. Команда неонатологів і кардіохірургів виявила у дитини утруднене дихання і підключила до апарату штучної вентиляції легень.

Через два дні серцебиття прийшло в норму, а ще через два дні здорового малюка виписали додому.

Джерело: Перше медоб’єднання Львова