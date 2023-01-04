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Через голку: у Львові пахові грижі у дітей оперують малоінвазивним способом

4 Січня 2023, 18:51
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
операція Львів

Малоінвазивну методику лікування пахових гриж у дітей “через голку” запровадили лікарі-хірурги із Клініки Хірургія +. Тут в центрі малоінвазивної хірургії та реконструктивних операцій шлунково-кишкового тракту у дітей оперують маленьких пацієнтів.

– Ми пропонуємо батькам метод оперативного втручання “через голку”, тобто без жодного розрізу під контролем відеокамери, що значно зменшує травмування під час операції, – розповідає лікар хірург Микола Микита.

Цей метод, за словами лікарів, абсолютно відповідає повноцінній операції, яка робиться відкритим методом, але не порушується цілісність м’яких тканин – не розсікається шкіра та м’язи живота.

Дитина, відійшовши від наркозу, веде звичний спосіб життя, а маленькі діти навіть не знають, що їх оперували, бо післяопераційний період проходить майже без больового синдрому.

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Розробив метод відомий дитячий хірург, професор Вроцлавського медичного університету, президент асоціації дитячих хірургів Польщі Даріуш Патковський.

– Суть його в тому, що тонка голка вводиться у ділянці біля грижі, а триміліметрова камера для візуалізації операції у складку пупка. Після видалення голки і камери у дитини залишається прокол як після звичайної ін’єкції, – пояснює хірург.

Вроджена пахова грижа у дітей – це одна з найчастіших патологій в хірургії. В одних вона проявляється одразу після народження, в інших у п’ять років, в декого і після 10. Все залежить від розміру дефекту пахового каналу, тобто місця виникнення грижі.

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Проте, в будь-якому випадку, це хвилювання для батьків та неспокій дітей.

Фото: ЛОДКЛ Охматдит

Джерело
ЛОДКБ Охматдет
Теги
лікування
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