Малоинвазивную методику лечения паховых грыж у детей “через иглу” внедрили врачи-хирурги из Клиники Хирургия+. Здесь в центре малоинвазивной хирургии и реконструктивных операций желудочно-кишечного тракта у детей оперируют маленьких пациентов.

— Мы предлагаем родителям метод оперативного вмешательства “через иглу”, то есть без разреза под контролем видеокамеры, что значительно уменьшает травмирование во время операции, — рассказывает врач хирург Николай Микита.

Этот метод, по словам врачей, абсолютно отвечает полноценной операции, которая делается открытым методом, но при этом не нарушается целостность мягких тканей – не рассекается кожа и мышцы живота.

Ребенок, отойдя от наркоза, ведет привычный образ жизни, а маленькие дети даже не знают, что их оперировали, потому что послеоперационный период проходит почти без болевого синдрома.

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Разработал метод известный детский хирург, профессор Вроцлавского медицинского университета, президент ассоциации детских хирургов Польши Дариуш Патковский.

— Суть его в том, что тонкая игла вводится в участке возле грыжи, а трехмиллиметровая камера для визуализации операции в складку пупка. После удаления иглы и камеры у ребенка остается прокол как после обычной инъекции, – объясняет хирург.

Врожденная паховая грыжа у детей – это одна из самых частых патологий в хирургии. У одних она проявляется сразу после рождения, у других в пять лет, у некоторых и после 10. Все зависит от размера дефекта пахового канала, то есть места возникновения грыжи.

Однако в любом случае это волнение для родителей и беспокойство детей.

Фото: ЛОДКБ Охматдет