Хирурги Больницы Святого Николая Первого медобъединения Львова вместе со своим коллегой из Польши Адамом Молом прооперировали шестерых детей с врожденными пороками лица. Самому маленькому пациенту – всего полтора месяца.

Полуторамесячный Игнат из Сум. Родители привезли его на консультацию. У него – расщелина губы. Но осмотрев малыша, врачи решили оперировать немедленно.

О диагнозе ребенка родители узнали на 20 неделе беременности. Мама мальчика связывает формирование патологии со стрессом, который переживала из-за войны войны.

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Игнату выполнили хейлопластику по методу Fisher, то есть коррекцию неполной расщелины губы. Сейчас с мальчиком все хорошо. Он вернулся домой.

Годовалый Иванко из Мукачево. У ребенка – врожденный порок альвеолярного отростка и губы, а также расщелина твердого и мягкого неба. Ротовая и носовая полости у него были соединены. Туда попадала еда. В будущем ребенок имел бы дефекты речи.

Хирурги скорректировали расщелину неба и удлинили мягкое небо. Операция прошла успешно, врачи довольны результатом. Для Иванки это была уже вторая пластическая операция. Первую мальчику сделали в Мукачево, когда ему было три месяца. Через несколько лет, когда ребенок подрастет, его еще ждет финальный этап вмешательств — костная пластика.

Адам Мол – пластический хирург из Ягеллонского университета. В рамках миссии Operation Smile хирург ежегодно оперирует в странах Африки, Южной и Центральной Америки, Индии и Европы. И уже не в первый раз, несмотря на войну, не боится приезжать в Украину.

Источник: 1 ТМО Львова

Фото: 1 ТМО Львова