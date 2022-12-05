Хірурги Лікарні Святого Миколая Першого медоб’єднання Львова разом зі своїм колегою з Польщі Адамом Молом прооперували шістьох діток з вродженими вадами обличчя. Найменшому пацієнту – лише півтора місяця.

Півторамісячний Гнат із Сум. Батьки привезли його на консультацію. У нього – розщілина губи. Та, оглянувши малюка, лікарі вирішили оперувати негайно.

Про діагноз дитини батьки довідалися на 20 тижні вагітності. Мама хлопчика пов’язує формування патології зі стресом, який переживала через війну.

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Гнату виконали хейлопластику за методом Fisher, тобто корекцію неповної розщілини губи. Зараз із хлопчиком усе добре. Він повернувся додому.

Однорічний Іванко з Мукачева. У дитини – вроджена вада альвеолярного відростка та губи, а також розщілина твердого та м’якого піднебіння. Ротова та носова порожнини у нього були з’єднані. Туди потрапляла їжа. У майбутньому дитина мала б дефекти мовлення.

Хірурги скоригували розщілину піднебіння та подовжили м’яке піднебіння. Операція пройшла успішно, лікарі задоволені результатом. Для Іванка це була вже друга пластична операція. Першу хлопчику виконали в Мукачевому, коли йому було три місяці. За кілька років, коли дитя підросте, на нього ще чекає фінальний етап втручань – кісткова пластика.

Адам Мол – пластичний хірург із Ягеллонського університету. У межах місії Operation Smile хірург щороку оперує у країнах Африки, Південної та Центральної Америки, Індії, а також Європи. І вже не вперше, попри війну, не боїться приїжджати в Україну.

Джерело: 1 ТМО Львова

Фото: 1 ТМО Львова