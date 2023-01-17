У старшей девочка, у младшей мальчик: во Львове родные сестры вместе родили на Рождество

Специалисты больницы Святого Николая Первого медицинского объединения Львова в один день, это было православное Рождество, приняли роды у двух родных сестер. Об этом сотрудники клиники сообщили на своей странице в Facebook.

— Воды у 25-летней Анны и 20-летней Антонины отошли одновременно. И несколькими часами позже на свет появились детки: у старшей сестры — девочка с весом 3 070 г и ростом — 53 см, у младшей – мальчик, который весил 3 060 г и имел рост 52 см, — написали медики.

По их словам, во время семейных родов внутриутробное состояние малышей специалисты отслеживали с помощью современных аппаратов кардиотокографии, полученных в рамках благотворительной помощи от детского фонда UNICEF Ukraine.

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Отмечается, что такие мониторы показывают частоту сердцебиения детей и их двигательную активность в утробе матери. А еще — помогают медикам в режиме реального времени следить за уровнем кислорода в организме малышей и корректировать процесс родов.

Это нужно, чтобы избежать гипоксии плода — патологии, при которой ткани и органы малыша недостаточно насыщаются кислородом. Ведь, согласно данным статистики, риски развития гипоксии — у каждого десятого ребенка во время сложных естественных родов.

— Среди таких малышей маленький Ромчик. 26-летняя мама мальчика, приехала на роды из Стрыя на 39 неделе беременности. Женщина чувствовала себя хорошо, однако во время планового осмотра врачи обнаружили, что частота сердцебиения малыша снижена, — пишут медики.

По их словам, показатели кардиотокографии составляли 5 баллов при норме 8-10. Женщину срочно начали готовить к кесареву сечению. Команда неонатологов и кардиохирургов обнаружила у ребенка затрудненное дыхание и подключила к аппарату искусственной вентиляции легких.

Через два дня сердцебиение пришло в норму, а еще через два дня здорового малыша выписали домой.

Источник: Первое медобъединение Львова