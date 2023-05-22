Обычно, люди дают себе слово, начать новую жизнь с понедельника. Выполнять все установки врачей, следить за питанием, делать упражнения, даже бегать по утрам.

Увы, увы… Формирование полезных привычек занимает определенное время. Согласно исследованию, проведенному в 2021 году, может понадобиться в среднем 59 дней, чтобы новая привычка стала автоматической.

Но для каждого это время индивидуально. Поэтому ориентироваться надо примерно на 10 недель.

Полезных привычек много, но исследователи выбрали пять, как они считают, самых главных, чтобы сделать жизнь более здоровой.

Первая привычка. Больше двигаться

Все, наверное, знают о 10 тысячах шагов, которые специалисты советуют делать ежедневно. Эта физическая нагрузка, если станет привычкой, может избавить человека от многих проблем. Но не все могут так сразу проходить в день 10 тыс. шагов.

В таком случае разбейте достижение цели на этапы: делайте 3 000 шагов в день (базовое количество) и постепенно добавляйте еще 500-1000-2000 шагов.

Однако шаги шагами, а ВОЗ рекомендует примерно 30 минут в день, 5 дней в неделю уделять аэробным физическим упражнениям умеренной интенсивности. Выбирайте то, что для вас проще.

Вторая привычка. Пить воду

Организму нужно достаточное количество воды — это аксиома. Считается, что следует пить не менее двух литров воды в день. Но организм не поблагодарит вас за газированные сладкие напитки. Необходимо отдавать предпочтение чистой воде без подсластителей или сахара. Разнообразить напиток можно горсткой ягод, кусочком лимона, листочком мяты, даже огурцом. Привычка будет формироваться легче, если бутылка воды будет на виду.

Третья привычка. Здоровая пища

У многих это словосочетание вызывает множество вопросов. От чего отказаться совсем, что добавить в рацион? А начните с простого правила: ежедневно за обедом есть какой-то овощной салат, желательно без картофеля. ВОЗ рекомендует употреблять не менее 400 овощей и фруктов в день. Захочется что-то перекусить — съешьте яблоко.

Вместо соли используйте травы и разнообразные специи. Откажитесь от сахара и сиропов в кофе или чае. Через несколько дней вам это даже понравится.

Четвертая привычка. Хорошо высыпаться

Все уже знают установку врачей, что нужно спать 8 часов в сутки, но военные реалии вряд ли дают такую возможность. Впрочем, полезные привычки и сейчас не будут лишними: перед сном примите теплый расслабляющий (не горячий) душ, не берите в постель телефон, спите в темноте.

Даже если хочется посмотреть какой-то поздний фильм или передачу, не делайте этого за счет сна.

Пятая привычка. Избегайте стрессов

Сегодня это трудно, почти невозможно. Но все же попробуйте. Ограничьте просмотр соцсетей. Научитесь приемам самопомощи во время стресса.

Психологи советуют ежедневно вечером формулировать для себя 10 причин, почему вы сегодня молодец или за что вы благодарны уходящему дню.

Если чувствуете, что не под силу самостоятельно выйти из стрессового состояния, обратитесь к специалисту.

И не забудьте поставить в календаре отметку окончания 10 недель. Пять здоровых привычек станут для вас автоматическими.