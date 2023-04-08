В современном мире, когда большинство видов деятельности связано с сидячей работой, многие люди сталкиваются с проблемами здоровья вследствие недостаточной физической активности.

Такой образ жизни может стать причиной многих болезней, в том числе и хронических.

О том, как поддерживать активный образ жизни при сидячей работе Фактам ICTV, рассказала врач и health-эксперт Ульяна Вернер.

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Почему сидеть вредно для здоровья

Неактивный образ жизни может привести ко многим проблемам со здоровьем, включая снижение метаболизма, увеличение риска развития ожирения, диабета и болезней сердца.

В 2009 году, в журнале Medicine&Science in Sports&Exercise было опубликовано исследование. Целью которого стало определение связи между продолжительностью сиденья и последствиями этого человека.

Результаты показали, что продолжительность сиденья связана с увеличением риска ухудшения общего состояния здоровья.

То есть, длительное сиденье опасно для здоровья, даже если человек регулярно занимается спортом. Чтобы предотвратить эти проблемы, необходимо обеспечивать движение и физическую активность во время сидячей работы.

Как поддержать активный образ жизни

Есть несколько способов, которые могут помочь:

Делайте перерывы на растяжку и двигайтесь. Если вы сидите больше 30 минут, возьмите перерыв на 5-10 минут и растянитесь, прогните спину, разогрейте мышцы. Если возможно, прогуляйтесь, подойдите к окну, сделайте несколько приседаний, выпадов или наклонов. Перерывы на растяжку и движение могут улучшить здоровье и психическое состояние людей, работающих за компьютером. Такая активность может снизить боль в спине, расслабить мышцы, увеличить уровень энергии и сосредоточенности. Используйте столы с переменной высотой. Они позволяют работать как сидя, так и стоя. Это снижает время сидения и повышает уровень активности. Используйте велосипеды или беговые дорожки для работы. Если вы работаете в офисе и у вас есть возможность, можете использовать тренажерный велосипед или беговую дорожку для работы. Это позволит вам заниматься физической активностью во время работы и улучшить ваше здоровье.

Все эти способы могут помочь поддерживать активный образ жизни во время сидячей работы. Однако наиболее эффективным является сочетание движения и изменения положения тела.

Питание

Питание также играет немаловажную роль в сохранении здоровья во время сидячей работы. Необходимо поддерживать сбалансированную диету с нормальным количеством овощей и фруктов, белков и сложных углеводов.

Также следует обеспечить себя достаточным количеством воды, поскольку снижение уровня гидратации может влиять на работу мозга и вызвать усталость. Лучше пить воду между приемами пищи и не заменять ее газированными напитками или кофе.

Кроме того, следует уменьшить потребление продуктов, содержащих большое количество сахара и насыщенных жиров, поскольку это может привести к увеличению веса и снижению энергии.

Поддержка активного образа жизни при сидячей работе требует сочетания разных подходов. Регулярные упражнения и растяжки, сбалансированное питание и достаточное количество воды могут помочь поддерживать организм в форме и уменьшить риски развития хронических заболеваний.