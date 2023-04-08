У сучасному світі, коли більшість видів діяльності пов’язані з сидячою роботою, багато людей стикаються з проблемами здоров’я внаслідок недостатньої фізичної активності.

Такий спосіб життя може стати причиною багатьох захворювань, в тому числі й хронічних.

Про те, як підтримувати активний спосіб життя при сидячій роботі Фактам ICTV розповіла лікар та health-експерт Уляна Вернер.

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Чому сидіння шкідливо для здоров’я

Неактивний спосіб життя може призвести до багатьох проблем зі здоров’ям, включаючи зниження метаболізму, збільшення ризику розвитку ожиріння, діабету та хвороб серця.

В 2009 році, в журналі Medicine&Science in Sports&Exercise було опубліковане дослідження. Метою якого стало визначення зв’язку між тривалістю сидіння та наслідками цього для людини.

Результати показали, що тривалість сидіння пов’язана зі збільшенням ризику погіршення загального стану здоров’я.

Тобто, довготривале сидіння є небезпечним для здоров’я, навіть якщо людина регулярно займається спортом. Щоб запобігти цим проблемам, необхідно забезпечувати рух та фізичну активність під час сидячої роботи.

Як можна підтримати активний спосіб життя

Є кілька способів, які можуть допомогти:

Робіть перерви на розтяжку та рухайтеся. Якщо ви сидите понад 30 хвилин, візьміть перерву на 5-10 хвилин та розтягніться, прогніть спину, розігрійте м’язи. Якщо можливо, прогуляйтеся, підійдіть до вікна, зробіть декілька присідань, випадів або нахилів. Перерви на розтяжку та руханку можуть покращити здоров’я та психічний стан людей, які працюють за комп’ютером. Така активність може зменшити біль у спині, розслабити м’язи, збільшити рівень енергії та зосередженості. Використовуйте столи зі змінною висотою. Вони дозволяють працювати як сидячи, так і стоячи. Це зменшує час сидіння та підвищує рівень активності. Використовуйте тренажерні велосипеди або бігові доріжки для роботи. Якщо ви працюєте в офісі та у вас є така можливість, можете використовувати тренажерний велосипед або бігову доріжку для роботи. Це дозволить вам займатися фізичною активністю під час роботи та покращити ваше здоров’я.

Усі ці методи можуть допомогти підтримувати активний спосіб життя під час сидячої роботи. Однак, найефективнішим є поєднання руху та зміни положення тіла.

Харчування

Харчування також грає важливу роль у збереженні здоров’я під час сидячої роботи. Необхідно підтримувати збалансовану дієту з нормальною кількістю овочів та фруктів, білків та складних вуглеводів.

Також варто забезпечити себе достатньою кількістю води, оскільки зниження рівня гідратації може впливати на роботу мозку та викликати втому. Найкраще пити воду між прийомами їжі та не замінювати її газованими напоями чи кавою.

Крім того, варто зменшити споживання продуктів, які містять велику кількість цукру та насичених жирів, оскільки це може призвести до збільшення ваги та зниження енергії.

Підтримка активного способу життя при сидячій роботі вимагає поєднання різних підходів. Регулярні фізичні вправи та розтяжки, збалансоване харчування та достатня кількість води можуть допомогти підтримувати організм у формі та зменшити ризики розвитку хронічних захворювань.