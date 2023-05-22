Зазвичай, люди дають собі слово, почати нове життя з понеділка. Виконувати всі настанови лікарів, слідкувати за харчуванням, робити вправи, навіть бігати вранці.

Але, але… Формування корисних звичок займає певний час. Згідно з дослідженням, проведеним у 2021 році, може знадобитися в середньому 59 днів, щоби нова звичка стала автоматичною.

Але для кожного цей час індивідуальний. Тому орієнтуватися треба приблизно на 10 тижнів.

Корисних звичок багато, але дослідники обрали п’ять, як вони вважають, найголовніших, щоб зробити життя більш здоровим.

Перша звичка. Більше рухатися

Усі, певно, знають про 10 тисяч кроків, які фахівці радять робити щоденно. Це фізичне навантаження, якщо стане звичкою, може позбавити людину багатьох проблем. Але не всі можуть отак одразу проходити в день 10 тис. кроків.

У такому випадку розбийте досягнення мети на етапи: робіть 3 000 кроків на день (базова кількість) і поступово додавайте ще 500–1000–2000 кроків.

Однак кроки кроками, а ВООЗ рекомендує приблизно 30 хвилин на день, 5 днів на тиждень приділяти аеробним фізичним вправам помірної інтенсивності. Обирайте те, що для вас простіше.

Друга звичка. Пити воду

Організму потрібна достатня кількість води – це аксіома. Вважається, що варто пити не менше двох літрів води в день. Але організм не подякує вам за газовані солодкі напої. Необхідно надавати перевагу чистій воді без підсолоджувачів чи цукру. Урізноманітнити напій можна жменькою ягід, шматочком лимона, листочком м’яти, навіть огірком. Звичка формуватиметься легше, якщо пляшка води буде на видноті.

Третя звичка. Здорова їжа

У багатьох це словосполучення викликає безліч запитань. Від чого відмовитись зовсім, що додати в раціон? А почніть з простого правила: щодня за обідом їсти якийсь овочевий салат, бажано без картоплі. ВООЗ рекомендує вживати не менше 400 овочів і фруктів на день. Захочеться щось перекусити – з’їжте яблуко.

Замість солі використовуйте трави і різноманітні спеції. Відмовтеся від цукру й сиропів у каві або чаї. Через декілька днів вам це навіть сподобається.

Четверта звичка. Добре висипатися

Усі вже знають настанову лікарів, що потрібно спати 8 годин на добу, але військові реалії навряд чи дають таку можливість. Утім, корисні звички і зараз не будуть зайвими: перед сном прийміть теплий розслаблюючий (не гарячий) душ, не беріть до ліжка телефон, спіть у темряві.

Навіть якщо хочеться подивитися якийсь пізній фільм чи передачу, не робіть цього за рахунок сну.

П’ята звичка. Уникайте стресів

Сьогодні це важко, майже неможливо. Але все ж спробуйте. Обмежте перегляд соцмереж. Навчіться прийомам самодопомоги під час стресу.

Психологи радять щодня увечері формулювати для себе 10 причин, чому ви сьогодні молодець або за що ви вдячні дню, що минає.

Якщо відчуваєте, що не під силу самотужки вийти із стресового стану, зверніться до фахівця.

І не забудьте поставити в календарі позначку закінчення 10 тижнів. П’ять здорових звичок стануть для вас автоматичними.