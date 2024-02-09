30-летняя жительница Волынской области родила своего пятого ребенка прямо в машине экстренной медицинской помощи. Об этом на своей странице в Facebook сообщили сотрудники Волынского областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

Когда поступил вызов

— 7 февраля в 22.20 в Центральную оперативную диспетчерскую поступило сообщение о том, что в одном из населенных пунктов области у женщины начались роды. На вызов прибыла бригада Гороховского отделения ЭМД, — говорится в сообщении.

Сообщается, что медики приняли решение о транспортировке женщины со сроком беременности примерно 36-37 недель в родильное отделение.

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Не доехав до роддома

Однако, как пишут медики, ребенок не захотел ждать прибытия в роддом, женщина начала рожать, поэтому санитарный транспорт совершил остановку и роды прошли в машине ЭМД. В 22.30 на свет появилась здоровая девочка.

По словам медиков, маму и младенца доставили в родильное отделение ближайшего заведения здравоохранения в удовлетворительном состоянии.

Вторые роды в скорой

К слову, как рассказали врачи, на следующий день роды в машине повторились. На этот раз у 22-летней женщины со сроком беременности 39-40 недель, это были ее вторые роды. На вызов приехала бригада Любешевского отделения ЭМД.

Благодаря профессионализму фельдшера по медицине неотложных состояний роды прошли без осложнений и уже в 03.30 на свет появилась здоровая девочка.

Источник: Волынский ОЦЭМПМК