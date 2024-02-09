30-річна мешканка Волинської області народила свою п’яту дитину просто в машині екстреної медичної допомоги. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомили співробітники Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

Коли надійшов виклик

– 7 лютого о 22.20 до Центральної оперативної диспетчерської надійшло повідомлення про те, що в одному з населених пунктів області у жінки почалися пологи. На виклик прибула бригада Горохівського відділення ЕМД, – йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що медики вирішили транспортувати жінку з терміном вагітності приблизно 36-37 тижнів до пологового відділення.

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Не доїхали до пологового будинку

Однак, як пишуть медики, дитина не захотіла чекати на прибуття до пологового будинку, жінка почала народжувати, тож санітарний транспорт зупинився, і пологи відбулися в машині ЕМД. О 22.30 на світ з’явилася здорова дівчинка.

За словами медиків, маму і немовля доправили в пологове відділення найближчого закладу охорони здоров’я в задовільному стані.

Другі пологи у швидкій

До слова, як розповіли лікарі, наступного дня пологи в машині повторилися. Цього разу у 22-річної жінки з терміном вагітності 39-40 тижнів, це були її другі пологи. На виклик приїхала бригада Любешівського відділення ЕМД.

Завдяки професіоналізму фельдшера з медицини невідкладних станів пологи пройшли без ускладнень і вже о 03.30 на світ з’явилася здорова дівчинка.

Джерело: Волинський ОЦЕМДМК