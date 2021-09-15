В США всем солдатам действующей службы сделают прививку от коронавируса.

Согласно заявлению представителей армии страны, процесс иммунизации планируют закончить до 15 декабря 2021 года.

— Это буквально вопрос жизни и смерти для наших военнослужащих, их семей и сообществ, в которых мы живем, — заявил генеральный хирург армии США, генерал-лейтенант Раймонд Скотт Дингл.

По его словами, тревожными остаются темпы распространения более опасного штамма коронавируса Дельта, а также количество летальных исходов, связанных с вирусом.

В связи с этим защита войск страны с помощью вакцинации — приоритет, который гарантирует здоровье и боеготовность армии.

При этом подразделения резерва и национальной гвардии планируют полностью вакцинировать до 30 июня 2022 года.

Вакцинация от коронавируса продолжается в США с декабря 2020 года. Однако в стране распространяется более опасный штамм коронавируса Дельта, в связи с этим граждан призывают более активно иммунизироваться. Кроме того, власти снова усилили карантинные меры.

Источник: NBC News