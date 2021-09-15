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Питання життя і смерті: військовослужбовців США зобов’язали вакцинуватися до 15 грудня

15 Вересня, 08:54 Людмила Грубнік
армия США
Джерело: Pixabay

У США всім солдатам зроблять щеплення від коронавірусу.

Згідно із заявою представників армії країни, процес імунізації планують закінчити до 15 грудня 2021 року.

– Це буквально питання життя і смерті для наших військовослужбовців, їхніх сімей та спільнот, у яких ми живемо, – заявив генеральний хірург армії США, генерал-лейтенант Раймонд Скотт Дінгл.

За його словами, тривожними залишаються темпи поширення більш небезпечного штаму коронавірусу Дельта, а також кількість летальних випадків, пов’язаних із вірусом.

Через це захист військ країни за допомогою вакцинації – пріоритет, який гарантує здоров’я та боєготовність армії.

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Водночас підрозділи резерву і національної гвардії планують повністю вакцинувати до 30 червня 2022 року.

Вакцинація від коронавірусу триває у США з грудня 2020 року. Однак у країні поширюється небезпечніший штам коронавірусу Дельта, через це громадян закликають активніше імунізуватися. Крім того, влада знову посилила карантинні заходи.

Джерело: NBC News

Теги
Армія , Вакцинація , Коронавірус Covid-19 , США
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