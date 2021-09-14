Жовтий і зелений Сovid-сертифікати: в чому різниця і як їх отримати

Анонсоване Урядом України впровадження Сovid-сертифікатів двох кольорів – жовтого та зеленого – відтепер стало реальністю. Сталося це після внесення відповідних змін до постанови Кабінету міністрів №1236 та оптимізації технічної підтримки нововведення в додатку Дія.

– Запропоновані зміни – це можливість стримувати епідемічну ситуацію і зберігати економічну активність країни, – зазначив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

За його словами, на сьогодні в Україні достатньо вакцини для всіх бажаючих її отримати. Люди навіть можуть вибирати той препарат, якому вони довіряють більше.

До кінця 2021 року вже зверстаний і затверджений план безперебійних поставок в країну вакцинальних доз.

Жовтий Сovid-сертифікат

Що ж стосується Сovid-сертифікатів, то жовтий колір цього документа означає тільки одне: людина, що її пред’явила, отримала поки тільки одну ін’єкцію дводозової Covid-вакцини.

Отримати жовтий Сovid-сертифікат в електронному вигляді можна в додатку Дія.

В даний час знаходиться в розробці відповідний інструментарій, за допомогою якого жовтий Сovid-сертифікат можна буде роздрукувати і мати його паперову версію.

Термін дії жовтого Covid – сертифіката – 120 днів з дати отримання першого щеплення.

Зелений Сovid-сертифікат

Означає, що його володар повністю вакцинований. Отримати зелений Сovid-сертифікат можна за допомогою все тієї ж платформи Дія після отримання другої дози щеплення або через 14 днів після ін’єкції однодозовою Covid-вакциною.

Паперовий аналог зеленого Сovid-сертифіката також буде доступний, як тільки для цього в додатку Дія буде запущено технічне забезпечення. Відзначимо, що головне в роздруківці – щоб чітко проглядався QR-код.

Термін дії внутрішнього зеленого Covid-сертифіката – півроку з дня отримання другої дози вакцини. Після закінчення цього терміну слід закрити цей документ в додатку Дія і тут же згенерувати новий, який буде дійсний протягом наступних шести місяців. Таким чином зелений Сovid-сертифікат по суті матиме законну силу 365 днів.