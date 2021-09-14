Анонсированное правительством Украины внедрение Covid-сертификатов двух цветов – желтого и зеленого – отныне стало реальностью. Произошло это после внесения соответствующих изменений в постановление Кабинета министров №1236 и оптимизации технической поддержки нововведения в приложении Дія.

— Предложенные изменения – это возможность сдерживать эпидемическую ситуацию и сохранять экономическую активность страны, — отметил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

По его словам, на сегодня в Украине достаточно вакцины для всех желающих ее получить. Люди даже могут выбирать тот препарат, которому они доверяют больше.

До конца 2021 года уже сверстан и утвержден план бесперебойных поставок в страну вакцинальных доз.

Желтый Covid-сертификат

Что же касается Covid-сертификатов, то желтый цвет этого документа означает только одно: человек, его предъявивший, получил пока только одну инъекцию двудозовой Covid-вакцины. Получить желтый Covid-сертификат в электронном виде можно в приложении Дія.

В настоящее время находится в разработке соответствующий инструментарий, с помощью которого желтый Covid-сертификат можно будет распечатать и иметь бумажную его версию.

Срок действия желтого Covid-сертификата – 120 дней со даты получения первой прививки.

Зеленый Covid-сертификат

Означает, что его обладатель полностью вакцинирован. Получить зеленый Covid-сертификат можно с помощью все той же платформы Дія после получения второй дозы прививки или спустя 14 дней после инъекции однодозовой Covid-вакциной.

Бумажный аналог зеленого Covid-сертификата также будет доступен, как только для этого в приложении Дія будет запущено техническое обеспечение. Отметим, что главное в распечатке – чтобы четко просматривался QR-код.

Срок действия внутреннего зеленого Covid-сертификата – полгода со дня получения второй дозы вакцины. По истечении это срока следует закрыть этот документ в приложении Дія и тут же сгенерировать новый, который будет действителен в течение следующих шести месяцев. Таким образом зеленый Covid-сертификат по сути будет иметь законную силу 365 дней.