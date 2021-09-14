В Україні прискорилося погіршення ситуації із захворюваністю на коронавірус.

Про це повідомив керівник Центру економіки охорони здоров’я Київської школи економіки (KSE) Юрій Ганиченко під час брифінгу 14 вересня.

За його словами, за тиждень зафіксували майже +50% нових виявлених випадків Covid-19. Експерти прогнозують, що такий тренд продовжиться, а темпи будуть прискорюватися через нові локальні центри спалаху.

– Водночас розрив між госпіталізаціями і виписками збільшився на 40%, — зазначив Ганиченко.

За останній тиждень завантаження всіх типів ресурсів пришвидшилося: ліжка з киснем зайняті на 22%, реанімаційні — на 27%, але ситуація залишається контрольованою.

Експерт додав, що початкові ознаки спалаху коронавірусу з’являються на заході України. У найбільшій зоні ризику чотири регіони:Чернівецька, Львівська, Волинська та Тернопільська області.

В інших регіонах ситуація залишається стабільно напруженою, тобто в будь-який момент захворюваність може збільшитися.

Станом на 14 вересня в Україні зафіксували 3 332 нових випадки коронавірусу. Одужати вдалося 1 404 пацієнтам, а померли – 97 людей.

Найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у Харківській (260), Львівській (241) та Одеській областях.

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Джерело: KSE