В Украине ускорилось ухудшение ситуации с заболеваемостью коронавирусом.

Об этом сообщил руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE) Юрий Ганиченко во время брифинга 14 сентября.

По его словам, за неделю зафиксировали почти 50% новых выявленных случаев Covid-19. Эксперты прогнозируют, что такой тренд продолжится, а темпы будут ускоряться через новые локальные центры вспышки.

— В то же время разрыв между госпитализациями и выписками увеличился на 40%, — отметил Ганиченко.

За последнюю неделю загрузка всех типов ресурсов ускорилось: койки с кислородом заняты на 22%, реанимационные — на 27%, но ситуация остается контролируемой.

Эксперт добавил, что начальные признаки вспышки коронавируса появляются на западе Украины. В наибольшей зоне риска четыре региона: Черновицкая, Львовская, Волынская и Тернопольская области.

В других регионах ситуация остается стабильно напряженной, то есть в любой момент заболеваемость может увеличиться.

По состоянию на 14 сентября в Украине зафиксировали 3 332 новых случая коронавируса. Выздороветь удалось 1 404 пациентам, а умерли — 97 человек.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (260), Львовской (241) и Одесской областях.

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Источник: KSE