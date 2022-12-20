В Ивано-Франковской области бригады экстренной медицинской помощи на случай отключения света и мобильной связи используют радиосвязь. Их обеспечили рациями.

Рациями обеспечены полсотни бригад экстренки.

Обычно это экипажи, которые обслуживают населенные пункты, где хуже всего ситуация с поставкой электроэнергии, работой мобильной связи и интернета.

Сейчас смотрят

В таких условиях единая система, координирующая действие медиков, не работает. Экстренную службу продолжают доукомплектовывать, чтобы оперативно оказывать помощь при блекауте или другой чрезвычайной ситуации.

Это не просто резервный, а проверенный вариант – такую связь уже два года используют в горной местности.

– Сначала пробуем интернет. У нас есть автоматизированная система, которая принимает вызов, с помощью которой мы контролируем, где находится бригада, какаого пациента везет, куда. Если нет интернета, тогда пытаемся связаться по телефону. И уже третий вариант – радиосвязь, — говорит Владимир Джигита, представитель Ивано-Франковского областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

Этими рациями машины скорых воспользовались ранее. Они прошли техническое освидетельствование и снова готовы работать.

Фото автора