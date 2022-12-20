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Рації для медиків: на Франківщині бригади швидких тепер завжди на зв’язку

20 Грудня 2022, 19:03
Ірина Тимчишин журналістка Факти ICTV
рації для швидких

На Івано-Франківщині бригади екстреної медичної допомоги на випадок відключення світла та  мобільного зв’язку використовують радіозв’язок. Їх забезпечили раціями.

Раціями забезпечені пів сотні бригад екстренки.

Зазвичай це екіпажі, які обслуговують населені пункти, де найгірша ситуація з постачанням електроенергії, роботою мобільного зв’язку та інтернету.

Зараз дивляться

В таких умовах єдина система, яка координує дію медиків, не працює. Екстрену службу продовжують доукомплектовувати, аби оперативно надавати допомогу під час блекауту чи іншої надзвичайної ситуації.

рації

Це не просто резервний, а перевірений варіант – такий зв’язок уже два роки використовують у гірській місцевості.

– Спершу пробуємо інтернет. В нас є автоматизована система, яка приймає виклик, за допомогою якої ми контролюємо, де перебуває бригада, якого пацієнта везе, куди. Якщо не витягує інтернет, тоді намагаємося зв’язатися телефоном. І вже третій варіант – радіозвязок,  – каже Володимир Джигіта , речник Івано-Франківського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

Цими раціями карети швидкої користувалися раніше. Вони пройшли технічний огляд і знову готові працювати.

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Теги
Івано-Франківська область Швидкі швидка допомога
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