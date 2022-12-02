Фахівці Міністерства охорони здоров’я України підготували низку рекомендацій, як зв’язатися з лікарем або викликати швидку в умовах відключення світла, коли може пропасти зв’язок та Інтернет.
– Головне, бути підготовленими і не панікувати, – зазначають експерти.
Як зв’язатися з лікарем в умовах відсутності світла:
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- якщо ви або ваші діти потребуєте регулярного прийому ліків, купіть їх з запасом на кілька місяців;
- подбайте про запас батарейок для ваших лікувальних гаджетів (слухові апарати, портативні небулайзери). Якщо користуєтеся окулярами або лінзами, придбайте запасні;
- якщо лікування вимагає електроенергії (наприклад небулайзер), обговоріть з лікарем альтернативи на випадок кризи;
- дізнайтеся, де найближча до вас лікарня, перепишіть її адресу на листок. Закачайте в телефон оффлайн карти, щоб знайти її в разі потреби, або ще краще – сходіть туди, щоб вивчити дорогу;
- якщо ви не можете дійти до лікарні пішки, а машини в сім’ї немає – познайомтеся з сусідами, поговоріть з друзями і спробуйте домовитися, щоб хтось із них в кризовому випадку допоміг вам дістатися до лікарні;
- перепишіть адреси пунктів Незламності (не одного, а мінімум 5-6 найближчих), щоб ви знали, куди при необхідності йти погрітися і зарядити гаджети.