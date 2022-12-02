Фахівці Міністерства охорони здоров’я України підготували низку рекомендацій, як зв’язатися з лікарем або викликати швидку в умовах відключення світла, коли може пропасти зв’язок та Інтернет.

– Головне, бути підготовленими і не панікувати, – зазначають експерти.

Як зв’язатися з лікарем в умовах відсутності світла:

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