Специалисты Министерства здравоохранения Украины подготовили ряд рекомендаций, как связаться с врачом или вызвать скорую в условиях отключения света, когда может пропасть связь и Интернет.

— Главное, быть подготовленными и не паниковать, — отмечают эксперты.

Как связаться с врачом в условиях отсутствия света:

если вы или ваши дети нуждаетесь в регулярном приеме лекарств, купите их с запасом на несколько месяцев;

позаботьтесь о запасе батареек для ваших лечебных гаджетов (слуховые аппараты, портативные небулайзеры). Если вы пользуетесь очками или линзами, приобретите запасные;

если лечение требует электроэнергии (например небулайзер), обсудите с врачом альтернативы на случай кризиса;

узнайте, где ближайшая к вам больница, перепишите ее адрес на листок. Закачайте в телефон оффлайн карты, чтобы найти ее по необходимости, или еще лучше – сходите туда, чтобы изучить дорогу;

если вы не можете дойти до больницы пешком, а машины в семье нет – познакомьтесь с соседями, поговорите с друзьями и попробуйте договориться, чтобы кто-то из них в кризисном случае помог вам добраться до больницы;

перепишите адреса пунктов Незламності (не одного, а минимум 5-6 ближайших), чтобы вы знали, куда при необходимости идти погреться и зарядить гаджеты.