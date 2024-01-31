В Украине зарегистрирован законопроект № 10448, который регулирует вопросы постмортальной репродукции, а именно сохранение и использование репродуктивных клеток погибших военнослужащих для рождения детей.

Как будет действовать новый закон

Постмортальная репродукция предусматривает следующие этапы:

Военнослужащий или военнослужащая, чьи репродуктивные клетки хранятся в криобанках, должны заполнить соответствующее распоряжение, которое утвердит Правительство. Это упрощает процедуру и избежит дополнительных расходов на нотариальное оформление.

Сейчас смотрят

Внесение изменений в статьи 281 Гражданского кодекса и 123 Семейного кодекса, касающиеся признания отцовства и предоставления льгот для детей, рожденных от репродуктивных клеток умерших военных. Защитник или защитница может определить наследников своих репродуктивных клеток в соответствующем распоряжении.

Сохранение репродуктивных клеток за счет государства в течение трех лет после гибели, а после этого — за счет другого лица, указанного в распоряжении.

Напомним, что предыдущий проект закона, принятый в ноябре прошлого года, позволял защитникам, которые потеряли репродуктивную функцию на фронте, хранить биоматериалы в криобанках, однако вопрос постмортальной репродукции не был учтен.

Авторы закона надеются на скорое принятие в парламенте.