В Україні зареєстровано законопроєкт № 10448, який регулює питання постмортальної репродукції, а саме збереження і використання репродуктивних клітин загиблих військовослужбовців для народження дітей.

Як діятиме новий закон

Постмортальна репродукція передбачає такі етапи:

Військовослужбовець чи військовослужбовиця, чиї репродуктивні клітини зберігаються у кріобанках, мають заповнити відповідне розпорядження, яке затвердить Уряд. Це спрощує процедуру і уникне додаткових витрат на нотаріальне оформлення. Внесення змін до статей 281 Цивільного кодексу та 123 Сімейного кодексу, що стосуються визнання батьківства та надання пільг для дітей, народжених від репродуктивних клітин померлих військових. Захисник чи захисниця може визначити спадкоємців своїх репродуктивних клітин у відповідному розпорядженні. Збереження репродуктивних клітин за кошти держави на протязі трьох років після загибелі, а після цього – за рахунок іншої особи, зазначеної у розпорядженні.

Нагадаємо, що попередній проєкт закону, прийнятий у листопаді минулого року, дозволяв захисникам, які втратили репродуктивну функцію на фронті, зберігати біоматеріали у кріобанках, однак питання постмортальної репродукції не було враховано.

Зараз дивляться

Автори закону сподіваються на швидке ухвалення в парламенті.