Национальная служба здравоохранения Великобритании доказывает, что постоянные проблемы со сном, когда вы долго не можете заснуть или часто просыпаетесь, указывают на серьезную проблему.

Бессонница является одним из ранних симптомов заболевания печени, связанных с алкоголем. Конечно, их может быть немало, но те, что связаны со сном, первые предвестники тяжелого повреждения этого органа.

По данным NHS, бессонница часто возникает, когда в мозге накапливаются алкогольные токсины.

По мере того, как печень поражается все больше, могут появляться другие, более серьезные симптомы.

К примеру,

пожелтение кожи или белков глаз (желтуха);

отеки ног, лодыжек и ступней;

вздутие живота (асцит);

кожный зуд;

выпадение волос;

красные пятна на ладонях;

значительная потеря веса;

слабость и истощение мышц;

частые носовые кровотечения и кровоточивость десен.

Стоит отметить, что на ранних стадиях адекватное лечение и отказ от алкоголя могут исправить ситуацию.

Источник: British Liver Trust