Національна служба охорони здоров’я Великої Британії доводить, що постійні проблеми зі сном, коли ви довго не можете заснути чи часто прокидаєтесь, вказують на серйозну проблему.

Безсоння є одним із ранніх симптомів захворювання печінки, пов’язаних з алкоголем. Звісно, їх потім буде чимало, але ті, що пов’язані зі сном, це найперші передвісники важкого ушкодження цього органу.

За даними NHS, безсоння часто виникає, коли у мозку накопичуються алкогольні токсини.

У міру того, як печінка вражається все більше, можуть з’являтися інші, серйозніші симптоми.

Приміром,

пожовтіння шкіри або білків очей (жовтяниця);

набряки ніг, кісточок і ступнів;

здуття живота (асцит);

шкірний зуд;

випадіння волосся;

червоні плями на долонях;

значна втрата ваги;

слабкість та виснаження м’язів;

часті носові кровотечі та кровоточивість ясен.

Варто зазначити, що на ранніх стадіях адекватне лікування й відмова від алкоголю можуть виправити ситуацію.

Джерело: British Liver Trust