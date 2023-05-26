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Рання ознака алкогольного ушкодження печінки, що проявляється вночі

26 Травня 2023, 17:49
Валентина Андрейко журналістка
пляшки, алкоголь
Джерело: Pixabay

Національна служба охорони здоров’я Великої Британії доводить, що постійні проблеми зі сном, коли ви довго не можете  заснути чи часто прокидаєтесь, вказують на серйозну проблему.

Безсоння є одним із ранніх симптомів захворювання печінки, пов’язаних з алкоголем. Звісно, їх потім буде чимало, але ті, що пов’язані зі сном, це найперші передвісники важкого ушкодження цього органу.

За даними NHS, безсоння часто виникає, коли у мозку накопичуються алкогольні токсини.

У міру того, як печінка вражається все більше, можуть з’являтися інші, серйозніші симптоми.

Приміром,

  • пожовтіння шкіри або білків очей (жовтяниця);
  • набряки ніг, кісточок і ступнів;
  • здуття живота (асцит);
  • шкірний зуд;
  • випадіння волосся;
  • червоні плями на долонях;
  • значна втрата ваги;
  • слабкість та виснаження м’язів;
  • часті носові кровотечі та кровоточивість ясен.

Варто зазначити, що на ранніх стадіях адекватне лікування й відмова від алкоголю можуть виправити ситуацію.

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Джерело: British Liver Trust

Теги
Алкоголь Отрута хвороби
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