Національна служба охорони здоров’я Великої Британії доводить, що постійні проблеми зі сном, коли ви довго не можете заснути чи часто прокидаєтесь, вказують на серйозну проблему.
Безсоння є одним із ранніх симптомів захворювання печінки, пов’язаних з алкоголем. Звісно, їх потім буде чимало, але ті, що пов’язані зі сном, це найперші передвісники важкого ушкодження цього органу.
За даними NHS, безсоння часто виникає, коли у мозку накопичуються алкогольні токсини.
У міру того, як печінка вражається все більше, можуть з’являтися інші, серйозніші симптоми.
Приміром,
- пожовтіння шкіри або білків очей (жовтяниця);
- набряки ніг, кісточок і ступнів;
- здуття живота (асцит);
- шкірний зуд;
- випадіння волосся;
- червоні плями на долонях;
- значна втрата ваги;
- слабкість та виснаження м’язів;
- часті носові кровотечі та кровоточивість ясен.
Варто зазначити, що на ранніх стадіях адекватне лікування й відмова від алкоголю можуть виправити ситуацію.
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Джерело: British Liver Trust