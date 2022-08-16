Всего два возможных случая Covid-19 вызвали в Шанхае хаос и панику. Толпы людей выбегали из зданий и магазинов, пытаясь избежать блокировки.

Как известно, стратегия страны по борьбе с Covid-19 включает внезапные блокировки и карантины, иногда по причине обнаружения всего лишь нескольких случаев инфекции.

Видео, широко распространенные в социальных сетях, показывают, как небольшая группа сотрудников, одетых в средства индивидуальной защиты, пытается держать закрытыми главные двери шанхайского здания.

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Затем видно, как большая толпа прорывается мимо персонала и убегает. Было замечено, как некоторые люди перетаскивали на несколько метров нечто, похожее на металлическую баррикаду.

Аналогичные сцены развернулись в минувшую субботу в магазине Ikea в шанхайском районе Сюхуэй, когда органы здравоохранения попытались заблокировать покупателей на месте из-за одного положительного результата теста.

Видеоклипы, размещенные в Интернете, показывают, как большая группа людей пытается уйти. В одной из сцен слышны крики, когда персонал пытается держать двери закрытыми.

Напомним, что 25 млн жителей Шанхая — крупнейшего города Китая — столкнулись с суровыми правилами Covid-19, когда в начале года город был закрыт на два месяца, чтобы сдержать вспышку.

Фото: Public Domain