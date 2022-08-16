Лише два можливих випадки Covid-19 викликали в Шанхаї хаос і паніку. Натовпи людей вибігали з будівель і магазинів, намагаючись уникнути блокування.

Як відомо, стратегія країни у боротьбі з Covid-19 передбачає раптові блокування і карантини, іноді через виявлення лише декількох випадків інфекції.

Відео, поширені в соціальних мережах, показують, як невелика група співробітників, одягнених в засоби індивідуального захисту, намагається тримати закритими головні двері шанхайської будівлі.

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Потім видно, як великий натовп проривається повз персоналу і тікає. Було помічено, як деякі люди перетягували на кілька метрів щось, схоже на металеву барикаду.

Аналогічні сцени розгорнулися в минулу суботу в магазині Ikea в шанхайському районі Сюхуей, коли органи охорони здоров’я спробували заблокувати покупців на місці через один позитивний результат тесту.

Відеокліпи, розміщені в Інтернеті, показують, як велика група людей намагається піти. В одній зі сцен чутні крики, коли персонал намагається тримати двері закритими.

Нагадаємо, що 25 млн жителів Шанхаю — найбільшого міста Китаю — зіткнулися з суворими правилами Covid-19, коли на початку року місто було закрито на два місяці, щоб стримати спалах.

Фото: Public Domain