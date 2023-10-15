В роддоме Белой Церкви, что на Киевщине, на седьмом месяце беременности умерла беременная женщина. В настоящее время открыто досудебное расследование с запланированной экспертизой.

Об этом сообщила пресс-секретарь Киевской областной прокуратуры Елена Ковалева.

— По факту смерти роженицы начато досудебное расследование по статье 140 УК Украины. Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляется прокурорами Белоцерковской окружной прокуратуры, — сообщила Ковалева.

По ее словам, после получения заключения эксперта о причине смерти будет назначено проведение комиссионной экспертизы относительно правильности установления диагноза, назначенного лечения и соблюдения медицинских протоколов.

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Как сообщается, женщина попала в медучреждение из-за повышенного давления и одышки. Врачи уверяли, что все хорошо и обещали ее выписать. Родные умершей обвиняют медиков в халатности и требуют наказать виновных.

В комментарии для СМИ руководитель роддома в Белой Церкви Юрий Кух заверил, что будет лично и всесторонне содействовать органам следствия, чтобы подобная трагедия не повторилась.