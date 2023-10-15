У пологовому будинку Білої Церкви, що на Київщині, на сьомому місяці вагітності померла вагітна жінка. Наразі відкрито досудове розслідування із запланованою експертизою.

Про це повідомила речниця Київської обласної прокуратури Олена Ковальова.

– За фактом смерті породіллі розпочато досудове розслідування за статтею 140 КК України. Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюють прокурори Білоцерківської окружної прокуратури, – повідомила Ковальова.

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За її словами, після отримання висновку експерта про причину смерті буде призначено проведення комісійної експертизи щодо правильності встановлення діагнозу, призначеного лікування та дотримання медичних протоколів.

Як повідомляється, жінка потрапила до медзакладу через підвищений тиск і задишку. Лікарі запевняли, що все добре й обіцяли її виписати. Рідні померлої звинувачують медиків у недбалості та вимагають покарати винних.

У коментарі для ЗМІ керівник пологового будинку в Білій Церкві Юрій Кух запевнив, що особисто і всебічно сприятиме органам слідства, щоб така трагедія не повторилася.