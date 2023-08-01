Новини здоров'я На пульсі Медогляд Тіло Психологія Діти Підтримати Відео
Новини здоров’я

На Волині врятували жінку після раптової смерті: завдячуючи домедичній допомозі, що надали люди

1 Серпня 2023, 18:20
Валентина Андрейко журналістка
під водою рука
Джерело: Unsplash

До приїзду бригади екстреної медичної допомоги, оточуючі надавали жінці, що не дихала,  домедичну допомогу, проводили реанімаційні заходи. Як зазначили лікарі, це й врятувало їй життя.

У Волинському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф цю драматичну історію, що сталася 29 липня, розказують якраз як доказ того, що іноді знання з домедичної допомоги можуть когось, у прямому сенсі, врятувати.

29 липня 2023 року об 10 год. 46 хв. в центральну оперативну диспетчерську надійшов виклик, що у с. Згорани на озері втопилася жінка.

Бригада екстреної медичної допомоги приїхала за 12 хвилин і лікарі змушені були констатувати раптову смерть – є такий медичний термін.

Екстренники розпочала розширені реанімаційні заходи та викликала на підмогу ще одну бригаду ЕМД.

Спільними зусиллями бригад ЕМД Любомльського відділення екстреної медичної допомоги через 7 хв. вдалося відновити серцебиття та дихання.

І вже в лікарню жінку доставили в стабільному стані.

Лікарі впевнені, що в подібних випадках саме домедична допомога збільшує шанси постраждалого вижити.

Читайте також:
На Волині врятували жінку після раптової смерті: завдячуючи домедичній допомозі, що надали людиМісяць в реанімації: через пневмонію дворічному хлопчику видалили 10% легені

Джерело: Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф

Теги
Волинь Озеро порятунок
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь