До приезда бригады экстренной медицинской помощи, окружающие оказывали женщине, которая не дышала, домедицинскую помощь, проводили реанимационные мероприятия. Как отметили врачи, это и спасло ей жизнь.

В Волынском областном центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф эту драматическую историю, произошедшую 29 июля, рассказывают как раз как доказательство того, что иногда знания по домедицинской помощи могут кого-то, в прямом смысле, спасти.

29 июля 2023 года в 10 час. 46 мин. в центральную оперативную диспетчерскую поступил вызов, что в с.Згораны на озере утонула женщина.

Бригада экстренной медицинской помощи приехала за 12 минут и врачи вынуждены были констатировать внезапную смерть — есть такой медицинский термин.

Экстренники начала расширенные реанимационные мероприятия и вызвала на подмогу еще одну бригаду ЭМП.

Совместными усилиями бригад ЭМП Любомльского отделения экстренной медицинской помощи через 7 мин. удалось восстановить сердцебиение и дыхание.

И уже в больницу женщину доставили в стабильном состоянии.

Врачи уверены, что в подобных случаях именно домедицинская помощь увеличивает шансы пострадавшего выжить.

Источник: Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф