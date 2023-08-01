До приезда бригады экстренной медицинской помощи, окружающие оказывали женщине, которая не дышала, домедицинскую помощь, проводили реанимационные мероприятия. Как отметили врачи, это и спасло ей жизнь.
В Волынском областном центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф эту драматическую историю, произошедшую 29 июля, рассказывают как раз как доказательство того, что иногда знания по домедицинской помощи могут кого-то, в прямом смысле, спасти.
29 июля 2023 года в 10 час. 46 мин. в центральную оперативную диспетчерскую поступил вызов, что в с.Згораны на озере утонула женщина.
Бригада экстренной медицинской помощи приехала за 12 минут и врачи вынуждены были констатировать внезапную смерть — есть такой медицинский термин.
Экстренники начала расширенные реанимационные мероприятия и вызвала на подмогу еще одну бригаду ЭМП.
Совместными усилиями бригад ЭМП Любомльского отделения экстренной медицинской помощи через 7 мин. удалось восстановить сердцебиение и дыхание.
И уже в больницу женщину доставили в стабильном состоянии.
Врачи уверены, что в подобных случаях именно домедицинская помощь увеличивает шансы пострадавшего выжить.
Источник: Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф