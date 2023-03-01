В детскую Больницу Святого Николая двухлетнего Максима привезла мама Ольга. Говорит: активный до этого мальчик сразу стал вялым, потом начал задыхаться. Причиной, как выяснили врачи, стала пневмония, поразившая 30% легких. Состояние осложняла грибковая инфекция.

Последняя не поддавалась лечению антимикробными средствами. Инфекция разрушала правое легкое ребенка. Гной разъедал часть органа, грудную стенку внутри и кожу снаружи. Максим попал в реанимацию.

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30 суток мальчик находился на аппарате искусственной вентиляции легких. Ему установили дренажи, выводившие навоз из организма. Наконец наши хирурги прибегли к операции.

Через маленький разрез они удалили гнойный очаг из плевральной полости. Состояние Максима стабилизировалось, однако, к сожалению, ненадолго. Инфекция продолжала разрушать его легкое.

Стало ясно: радикальной операции не избежать – нужно удалять нижнюю часть органа. Это 10% легких.

Как и предварительное вмешательство, операцию выполняла команда хирургов во главе с завотделением Александром Калинчуком. Она прошла успешно.

Уже через несколько дней самочувствие мальчика улучшилось. Затем он вернулся домой.

Если бы Максима не прооперировали, инфекция поразила еще больший объем легкого. А для реабилитации мальчику понадобились бы месяцы.

Пневмония с осложнениями встречается у детей все чаще. Поэтому важно замечать все изменения в организме малышей и обращаться к специалистам.

Источник: 1 ТМО Львова

Фото: 1 ТМО Львова