Специалисты Западноукраинского специализированного детского медицинского центра провели сложную операцию маленькому пациенту из Камень-Каширского района на Волыни по удалению опухоли на почке, которая весила 2,6 кг. Сам малыш перед операцией весил около 12 кг.

Об этом сотрудники клиник сообщили на своей странице в Facebook.

Сейчас смотрят

— Сложность вмешательства заключалась в том, что нам нужно было удалить опухоль, которая составляла более 20% массы тела пациента, — пишут медики.

По их словам, опухоль заполняла весь живот. А одномоментная потеря этой массы, большого количества крови и жидкости, которая циркулирует в злокачественном образовании представляло угрозу жизни ребенка во время нефрэктомии.

— Однако малыш перенес операцию очень хорошо, без осложнений,- рассказал детский хирург, заведующий хирургическим отделением Центра Богдан Романишин.

Сообщается, что сейчас маленький пациент находится в особом отделении больницы под опекой специалистов Клиники детской онкологии и трансплантации костного мозга.

По словам медиков, у малыша впереди еще длительное лечение, однако самое страшное уже позади.

После пережитого мама мальчика советует родителям не пренебрегать плановыми УЗИ и обращать внимание на изменения в организме и самочувствии ребенка. Сейчас она жалеет, что не обратилась к врачам, как только заметила активный рост живота у сына.

Детский онколог Christina Zapotochna убеждена, что плановые медосмотры и обследования позволяют выявить опухоли почки на ранних стадиях. В таких случаях часто удается сохранить почку и уменьшить объем последующей химиотерапии.

Источник: ЗУСДМЦ