Специалисты Национальной детской клинической больницы Охматдет успешно вылечили от рака взрослую пациентку, которой была проведена трансплантация костного мозга.

Об этом сотрудники клиники сообщили на своей странице в Facebook.

— Киевлянке Ольге в Украине поставили страшный диагноз — острый миелобластный лейкоз. Женщина улетела в Турцию, где прошла первый курс химиотерапии. Еще в турецкой клинике врачи настаивали на трансплантации костного мозга, — пишут медики.

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По их словам, среди всех родственников частично совместимой оказалась 14-летняя дочь Виктория. Но турецкие медики решили искать взрослого неродственного донора. Тем временем у семьи закончились средства на лечение за рубежом, Ольга вернулась в Украину.

Сообщается, что уже дома женщина прошла три химиотерапевтических блока в больнице Феофания. Ориентировочно тогда же Ольга увидела публикацию в соцсетях: это было сообщение Охматдета о том, что в крупнейшей детской больнице Украины делают трансплантацию костного мозга взрослым.

Напомним, что во время войны Охматдет получил лицензию от Минздрава на проведение транспалаций взрослым пациентам.

Женщина написала заведующему отделением трансплантации костного мозга Охматдета Александру Лисице. Он откликнулся и пригласил пациентку на консультацию.

Ознакомившись с историей болезни, Александр Владимирович связался с командой Феофании, с которой Охматдет сотрудничает по ряду направлений. После совместного совещания пришли к общему выводу: чтобы повысить шансы на длительную ремиссию Ольге нужна трансплантация костного мозга (ТКМ).

Времени было мало, поэтому решили взять стволовые клетки у частично совместимого донора — 14-летней дочери Виктории.

19 сентября Ольгу госпитализировали в Охматдет. Здесь ее ждало еще одно испытание: сначала ее лечащим врачом была онкогематолог Оксана Леонтьева, которая вскоре погибла во время ракетного удара по центру Киева 10 октября.

После гибели Оксаны Леонтьевой, лечащим врачом Ольги стала врач-гематолог Алина Волкова. Именно она вместе с коллегами продолжила это дело.

Дочь Ольги Виктория вспоминает, что ни на секунду не колебалась, стать ли донором для мамы. По словам девочки, процесс донации был не страшным и не болезненным. Длился четыре часа, в течение которых ребенок смотрел Гарри Поттера на своем смартфоне.

Отмечается, что девочка не только спасла маму, но и ухаживала за ней весь период восстановления.

Сейчас Ольгу выписали на амбулаторное лечение. Она и ее дочь Виктория чувствуют себя хорошо и с надеждой смотрят в будущее.

Фото: Охматдет