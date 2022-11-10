Фахівці Національної дитячої клінічної лікарні Охматдит успішно вилікували від раку дорослу пацієнтку, якій була проведена трансплантація кісткового мозку.

Про це співробітники клініки повідомили на своїй сторінці в Facebook.

– Киянці Ользі в Україні поставили страшний діагноз — гострий мієлобластний лейкоз. Жінка полетіла до Туреччини, де пройшла перший курс хіміотерапії. Ще в турецькій клініці лікарі наполягали на трансплантації кісткового мозку, – пишуть медики.

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За їхніми словами, серед усіх родичів частково сумісною виявилася 14-річна дочка Вікторія. Але турецькі медики вирішили шукати дорослого неспорідненого донора. Тим часом у сім’ї закінчилися кошти на лікування за кордоном, Ольга повернулася в Україну.

Повідомляється, що вже вдома жінка пройшла три хіміотерапевтичні блоки в лікарні Феофанія. Орієнтовно тоді ж Ольга побачила публікацію в соцмережах: це було повідомлення Охматдиту про те, що в найбільшій дитячій лікарні України роблять трансплантацію кісткового мозку дорослим.

Нагадаємо, що під час війни Охматдит отримав ліцензію від МОЗ на проведення транспалацій дорослим пацієнтам.

Жінка написала завідувачу відділення трансплантації кісткового мозку Охматдиту Олександру Лисиці. Він відгукнувся і запросив пацієнтку на консультацію.

Ознайомившись з історією хвороби, Олександр Володимирович зв’язався з командою Феофанії, з якою Охматдит співпрацює по низці напрямків. Після спільної наради дійшли висновку: щоб підвищити шанси на тривалу ремісію Ользі потрібна трансплантація кісткового мозку (ТКМ).

Часу було мало, тому вирішили взяти стовбурові клітини у частково сумісного донора — 14-річної дочки Вікторії.

19 вересня Ольгу госпіталізували в Охматдит. Тут на неї чекало ще одне випробування: спочатку її лікуючим лікарем була онкогематолог Оксана Леонтьєва, яка незабаром загинула під час ракетного удару по центру Києва 10 жовтня.

Після загибелі Оксани Леонтьєвої, лікуючим лікарем Ольги стала лікар-гематолог Аліна Волкова. Саме вона разом з колегами продовжила цю справу.

Дочка Ольги Вікторія згадує, що ні секунди не вагалася, чи стати донором для мами. За словами дівчинки, процес донації був не страшним і не болючим. Тривав чотири години, протягом яких дитина дивилася Гаррі Поттера на своєму смартфоні.

Відзначається, що дівчинка не тільки врятувала маму, але і доглядала за нею весь період відновлення.

Зараз Ольгу виписали на амбулаторне лікування. Вона та її дочка Вікторія почуваються добре і з надією дивляться в майбутнє.

Фото: Охматдит