Фахівці Національної дитячої спеціалізованої лікарні Охматдит провели у вересні 10 алогенних трансплантацій кісткового мозку. Це – своєрідний рекорд за кількістю таких операцій у клініці протягом одного місяця.

Про це співробітники Охматдиту повідомили на своїй сторінці в Facebook.

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– Вересень став для нас дуже продуктивним місяцем. 9 із 10 трансплантацій кісткового мозку ми зробили дорослим у найбільшій дитячій лікарні України, – розповів завідувач відділення трансплантації кісткового мозку Охматдиту Олександр Лисиця.

За його словами, це стало можливим після того, як Охматдит отримав ліцензію на проведення пересадок стовбурових клітин дорослим.

Повідомляється, що в двох випадках донорами кісткового мозку стали для своїх батьків діти: 6-річний хлопчик для свого тата і 14-річна дівчинка для своєї мами.

Стало також відомо, що ще шість пацієнтів отримали клітин від неспоріднених донорів завдяки Українському реєстру донорів кісткового мозку. Донорів знайшли в Німеччині, Польщі та Індії.

– З Індії до нас приїхали вперше, подолавши понад 7 000 км, щоб врятувати 20-річного українця. Велика подяка всім донорам за порятунок наших людей, – написали медики.

За їхніми словами, для всіх десятьох пацієнтів, які пройшли трансплантацію у вересні, пересадка була єдиним шансом подолати хворобу.

Незважаючи на повномасштабну війну і закритий повітряний простір, команді Охматдиту разом з Українським реєстром донорів кісткового мозку вдається знаходити донорів за кордоном, проводити високоспеціалізовані операції і продовжувати лікувати українських дітей і дорослих, з гордістю констатують співробітники клініки.

Джерело: Охматдит