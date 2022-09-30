Специалисты Национальной детской специализированной больницы Охматдет провели в сентябре 10 аллогенных трансплантаций костного мозга. Это — своеобразный рекорд по количеству таких операций в клинике в течение одного месяца.

Об этом сотрудники Охматдета сообщили на своей странице в Facebook.

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— Сентябрь стал для нас очень продуктивным месяцем. 9 из 10 трансплантаций костного мозга мы сделали взрослым в крупнейшей детской больнице Украины, — рассказал заведующий отделением трансплантации костного мозга Охматдета Александр Лисица.

По его словам, это стало возможным после того, как Охматдет получил лицензию на проведение пересадок стволовых клеток взрослым.

Сообщается, что в двух случаях донорами костного мозга стали для своих родителей дети: 6-летний мальчик для своего папы и 14-летняя девочка для своей мамы. Кстати, сегодня, 30 сентября, этих двух пациентов выписали на амбулаторное лечение.

Стало также известно, что еще шесть пациентов получили клеток от неродственных доноров благодаря Украинскому реестру доноров костного мозга. Доноров нашли в Германии, Польше и Индии.

— Из Индии к нам приехали впервые, преодолев более 7 000 км, чтобы спасти 20-летнего украинца. Большая благодарность всем донорам за спасение наших людей, — написали медики.

По их словам, для всех десятерых пациентов, прошедших трансплантацию в сентябре, пересадка была единственным шансом преодолеть болезнь.

Несмотря на полномасштабную войну и закрытое воздушное пространство, команде Охматдета вместе с Украинским реестром доноров костного мозга удается находить доноров за рубежом, проводить высокоспециализированные операции и продолжать лечить украинских детей и взрослых, с гордостью констатируют сотрудники клиники.

Источник: Охматдет