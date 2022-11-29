Фахівці Західноукраїнського спеціалізованого дитячого медичного центру провели складну операцію маленькому пацієнтові з Камінь-Каширського району на Волині з видалення пухлини на нирці, яка важила 2,6 кг. Сам малюк перед операцією важив близько 12 кг.

Про це співробітники клінік повідомили на своїй сторінці в Facebook.

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– Складність втручання полягала в тому, що нам потрібно було видалити пухлину, яка становила понад 20% маси тіла пацієнта, – пишуть медики.

За їхніми словами, пухлина заповнювала весь живіт. А одночасна втрата цієї маси, великої кількості крові і рідини, яка циркулює в злоякісному утворенні представляло загрозу життю дитини під час нефректомії.

– Однак малюк переніс операцію дуже добре, без ускладнень, – розповів дитячий хірург, завідувач хірургічним відділенням центру Богдан Романишин.

Повідомляється, що зараз маленький пацієнт перебуває в особливому відділенні лікарні під опікою фахівців Клініки дитячої онкології та трансплантації кісткового мозку.

За словами медиків, у малюка попереду ще тривале лікування, проте найстрашніше вже позаду.

Після пережитого мама хлопчика радить батькам не нехтувати плановими УЗД і звертати увагу на зміни в організмі і самопочутті дитини. Зараз вона шкодує, що не звернулася до лікарів, як тільки помітила активне зростання живота у сина.

Дитячий онколог Christina Zapotochna переконана, що планові медогляди та обстеження дозволяють виявити пухлини нирки на ранніх стадіях. У таких випадках часто вдається зберегти нирку і зменшити обсяг подальшої хіміотерапії.

Джерело: ЗУСДМЦ