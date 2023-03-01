До дитячої Лікарні Святого Миколая дворічного Максима привезла мама Ольга. Каже: активний до того хлопчик ураз став млявим, потім – почав задихатися. Причиною, як з’ясували лікарі стала пневмонія, що вразила 30% легень. Стан ускладнювала грибкова інфекція.

Остання не піддавалася лікуванню антимікробними засобами. Інфекція руйнувала праву легеню дитини. Гній роз’їдав частину органа, грудну стінку всередині та шкіру зовні. Максимко потрапив у реанімацію.

30 діб хлопчик перебував на апараті штучної вентиляції легень. Йому встановили дренажі, які виводили гній з організму. Зрештою наші хірурги вдалися до операції.

Зараз дивляться

Через маленький розріз вони видалили гнійне вогнище з плевральної порожнини. Стан Максима стабілізувався, однак, на жаль, ненадовго. Інфекція продовжувала руйнувати його легеню.

Стало зрозуміло: радикальної операції не уникнути – потрібно видаляти нижню частину органа. Це 10% легень.

Як і попереднє втручання, операцію виконувала команда хірургів на чолі із заввідділення Олександром Калінчуком. Вона минула успішно.

Уже за кілька днів самопочуття хлопчика покращилося. Згодом він повернувся додому.

Якби Максима не прооперували, інфекція вразила б іще більший об’єм легені. А для реабілітації хлопчику знадобились би місяці.

Пневмонія з ускладненнями трапляється в дітей усе частіше. Тому важливо помічати всі зміни в організмі малечі та вчасно звертатися до спеціалістів.

Джерело: 1 ТМО Львова

Фото: 1 ТМО Львова