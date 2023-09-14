Супруги-пенсионеры из Трускавца попали в больницу после потребления собственноручно приготовленных квашеных груздей.

73-летняя женщина на седьмой день пребывания в отделении интенсивной терапии умерла. Ее 76-летний супруг в состоянии средней тяжести получает необходимую помощь.

Об этом сообщила Наталья Жукровская — врач общей гигиены отдела мониторинга и реагирования на опасности Львовского областного центра контроля и профилактики болезней МЗ Украины.

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По словам пострадавших, грибы собирали в окрестностях Трускавца. Заквасили и попробовали грузди 2 сентября. Уже на следующий день первой на боли в животе и диарею начала жаловаться жена.

За медицинской помощью 73-летняя женщина обратилась только на третий день. Ее госпитализировали в инфекционное отделение одной из районных больниц области.

Однако через 4 суток состояние пострадавшей резко ухудшилось и ее перевели в отделение интенсивной терапии. К сожалению, спасти женщину не удалось.

У мужчины такие же жалобы появились через неделю после употребления грибов. Его госпитализировали 11 сентября. Состояние врачи оценивают как средней тяжести.

Специалисты Центра отмечают, в грибной сезон не пренебрегайте советами специалистов при сборе, приготовлении и употреблении грибов.

Грузди — съедобные грибы. Однако это довольно специфический продукт, содержащий значительное количество азотистых веществ, в частности белков, а также жиров, углеводов, некоторых витаминов (В1, РР), минеральных веществ (в частности, фосфор).

Клетчатка хитин, входящая в их состав, почти не переваривается в желудочно-кишечном тракте, поэтому грибы считают тяжелой пищей.

Употреблять грибы не рекомендуется беременным, женщинам, которые кормят грудью, и пожилым людям. Не стоит кормить грибами или блюдами из них детей до 12 лет.

Как не отравиться грибами

Лучше всего отказаться от употребления дикорастущих грибов, заменив их грибами, выращенными искусственно, которые подлежат контролю и продаются в торговой сети.

Не собирайте грибы вблизи трасс, промышленных предприятий, загрязненных территорий: грибы впитывают в себя широкий спектр ядовитых веществ, в том числе тяжелые металлы.

Не собирайте грибы в засушливую погоду: в это время гриб пересыхает, отдав воду и увеличив концентрацию токсинов.

Варите грибы не менее трех раз, каждый раз в свежей подсоленной воде и каждый раз не менее 30 мин.

Симптомы отравления грибами, которые могут проявиться как через 30 мин. после употребления, так и в течение нескольких дней:

тошнота;

рвота;

резкая боль в животе;

диарея;

головокружение;

повышение температуры тела;

снижение пульса;

удушье;

судороги;

отток крови от конечностей (холодные руки и ноги);

бред, появление галлюцинаций.

При наличии любого из приведенных симптомов немедленно вызывайте врача!

До приезда медиков промойте желудок простой водой, пейте много жидкости (вода, подсоленная вода или прохладный чай) — это поможет восстановить водно-солевой баланс и вывести токсины.

Примите сорбенты.

Категорически запрещено употреблять алкогольные напитки, любую пищу, особенно молочные и кисломолочные продукты — это может ускорить всасывание токсинов в организм.

Остатки грибов или грибных блюд следует обязательно сохранить, ведь их лабораторное исследование поможет выяснить причину отравления и назначить правильное лечение.

Источник: Львівський обласний центр контролю та профілактики хвороб