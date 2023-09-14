Подружжя пенсіонерів із Трускавця потрапило до лікарні після того, як скуштувало квашених власноруч груздів.

73-річна жінка на сьомий день перебування у відділенні інтенсивної терапії померла. Її 76-річний чоловік у стані середньої важкості надалі отримує необхідну допомогу.

Про це повідомила Наталія Жукровська — лікарка із загальної гігієни відділу моніторингу та реагування на небезпеки Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України.

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За словами постраждалих, гриби збирали на околицях Трускавця. Заквасили та скуштували грузді 2 вересня. Вже наступного дня першою на біль у животі та діарею почала скаржитися дружина.

По медичну допомогу 73-річна жінка звернулася лише на третій день. Її госпіталізували до інфекційного відділення однієї з районних лікарень області.

Однак через чотири доби стан постраждалої різко погіршився і її перевели до відділення інтенсивної терапії. На жаль, врятувати жінку не вдалося.

У чоловіка такі самі скарги з’явилися через тиждень після споживання грибів. Його госпіталізували 11 вересня. Стан лікарі оцінюють як середньої важкості.

Фахівці Центру наголошують, у грибний сезон не нехтуйте порадами фахівців під час збирання, приготування та вживання грибів.

Грузді – їстівні гриби. Проте це доволі специфічний продукт, що містить значну кількість азотистих речовин, зокрема білків, а також жирів, вуглеводів, деякі вітаміни (В1, РР), мінеральні речовини (зокрема, фосфор).

Клітковина хітин, що входить до їхнього складу, майже не перетравлюється у шлунково-кишковому тракті, тому гриби вважають важкою їжею.

Вживати гриби не рекомендовано вагітним, жінкам, які годують грудьми, та літнім людям. Не варто годувати грибами чи стравами з них дітей до 12 років.

Як не отруїтися грибами

Найкраще відмовитися від споживання дикорослих грибів, замінивши їх грибами, вирощеними штучно, що продаються в торговельній мережі.

Не збирайте гриби поблизу трас, промислових підприємств, забруднених територій: гриби вбирають в себе широкий спектр отруйних речовин, зокрема важкі метали.

Не збирайте гриби в посушливу погоду: в цей час гриб пересихає, віддавши воду і збільшивши концентрацію токсинів.

Варіть гриби не менше трьох разів, щоразу в свіжій підсоленій воді і щоразу не менше 30 хв.

Симптоми отруєння грибами, що можуть проявитися як через 30 хв. після споживання, так і протягом кількох днів:

нудота;

блювота;

різкий біль у животі;

діарея;

запаморочення;

підвищення температури тіла;

зниження пульсу;

задуха;

судоми;

відтік крові від кінцівок (холодні руки та ноги);

марення, поява галюцинацій.

За наявності будь-якого з наведених симптомів негайно викликайте лікаря!

До приїзду медиків промийте шлунок простою водою, пийте багато рідини (вода, підсолена вода чи прохолодний чай) — це допоможе відновити водно-сольовий баланс та вивести токсини.

Прийміть сорбенти.

Категорично заборонено вживати алкогольні напої, будь-яку їжу чи молочні та кисломолочні продукти — це може прискорити всмоктування токсинів у організм.

Залишки грибів або грибних страв слід обов’язково зберегти, адже їхнє лабораторне дослідження допоможе з’ясувати причину отруєння та призначити правильне лікування.

Джерело: Львівський обласний центр контролю та профілактики хвороб