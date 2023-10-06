Специалисты Центра ментального здоровья совместно с британским композитором Найджелом Осборном внедряют новое направление для лечения пациентов с посттравматическими расстройствами — музыкотерапию.

Лечебный эффект

Музыкотерапия стабилизирует работу мозга и помогает человеку справиться с болью, стрессом, депрессией и тревожностью.

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Оказывается, звуки определенной частоты способны положительно влиять на головной мозг. Они структурируют его работу и восстановят ощущение течения времени.

Исцеление звуком

Обучение специалистов Центра ментального здоровья происходит в рамках проекта Art Therapy Force при непосредственном участии британского композитора Найджела Осборна.

Музыкант работал во многих горячих точках: Боснии, Уганде, Сирии, Чечне, и уже более 30 лет исследует направление музыкальной терапии. За это время он разработал собственную авторскую методику лечения музыкой, которая включает различные техники и подходы.

— Музыкотерапия является мощной составляющей в психотерапевтической работе. Знания и опыт Найджела Осборна открывают перед нами новые горизонты в лечении и поддержке тех, кто пережил тяжелые травмы войны, — отметил Олег Березюк, руководитель направления психологической реабилитации Центра Незламні.

В своих лекциях британский композитор предоставил украинским коллегам академические знания и методы работы, важные для процесса восстановления пациентов.