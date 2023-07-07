Первый сеанс музыкотерапии состоялся в Ирпене Киевской области. Это концерт под открытым небом — для всех жителей, которые в начале широкомасштабного вторжения более месяца жили в оккупации.

Исполнители симфонического оркестра вместе с психологами сделали особую подборку произведений всемирно известных и украинских композиторов. Цель такого мероприятия — помочь людям побороть накопленную тревогу и почувствовать, что, несмотря на войну, жизнь продолжается.

Жительница Ирпеня Галина Скуратовская бежала из родного города уже под обстрелами, в середине марта. Решили выезжать, когда вражеский снаряд разрушил часть дома и им с сыном пришлось перебраться в школьный подвал.

Говорит, тогда страха не было, потому что понимали — их основная задача просто выжить.

Возвращаться домой тоже было нелегко: руина, в которую россияне превратили ее город, шокировала. Хотя прошло уже больше года, дома понемногу восстанавливаются, но почувствовать покой не удается до сих пор.

Сейчас женщина хватается за все возможности, чтобы хотя бы на короткие мгновения отвлечься. Поэтому поход на концерт под открытым небом они с подругой спланировали заранее.

Психологи убеждены: музыка поможет людям трансформировать негативные и глубоко спрятанные эмоции в нечто хорошее.

— Какую-то эмоцию может поднять музыка, и если мы ее почувствуем, а затем конвертируем в более спокойный режим, то это и будет одним из инструментов, который поможет снять накопленное напряжение, — объясняет военный психолог Наталья Зарецкая.

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Исполнители симфонического оркестра уже работали с пострадавшими на войне детьми и военнослужащими, поэтому знают, что нужно таким слушателям.

Но для этого сеанса музыкотерапии репертуар подбирали отдельно, советовались с психологами и решили — объединят оптимистические и драматические произведения.

— Произведения всемирно известных композиторов и, конечно, украинская музыка — Лысенький, Скорик и незабываемые наши украинские песни. Интерпретировали, переделывали, именно для того, чтобы минимизировать негативное влияние этой страшной агрессии, — говорит дирижер Национальной оперы Украины Герман Макаренко.

Чтобы понять, как влияет музыкотерапия, организаторы раздали людям специальные анкеты. На бланке слушатели отметили, какое настроение было до начала концерта, и изменила ли что-то музыка.

Начать уникальные сеансы музыкотерапии решили с Ирпеня, который сдержал наступление врага на столицу. Далее оркестр будет путешествовать и по другим деоккупированным населенным пунктами. Следующая в очереди — Буча. Концерт здесь планируют организовать в сентябре, приурочив ко дню города.