Перший сеанс музикотерапії відбувся в Ірпені Київської області. Це концерт просто неба – для всіх жителів, які на початку широкомасштабного вторгнення понад місяць жили в окупації.

Виконавці симфонічного оркестру разом із психологами зробили особливу добірку творів всесвітньо відомих та українських композиторів. Мета такого заходу – допомогти людям побороти накопичену тривогу та відчути, що попри війну, життя триває.

Мешканка Ірпеня Галина Скуратовська втекла з рідного міста вже під обстрілами, у середині березня. Вирішили виїжджати, коли ворожий снаряд зруйнував частину будинку і їм із сином довелося перебратися до шкільного підвалу.

Каже, тоді страху не було, бо розуміли – їхнє основне завдання просто вижити.

Повертатися додому теж було нелегко: руїна, на яку росіяни перетворили її місто, шокувала. Хоча минуло вже понад рік, домівки потроху відновлюються, але відчути спокій не вдається й досі.

Нині жінка хапається за всі можливості, щоб хоча б на короткі миті відволіктися. Тож похід на концерт просто неба вони з подругою спланували заздалегідь.

Психологи переконані: музика допоможе людям трансформувати негативні та глибоко заховані емоції у щось хороше.

– Якусь емоцію може підняти музика, і якщо ми її відчуємо, а потім конвертуємо в більш спокійний режим, то це і буде одним з інструментів, який допоможе зняти накопичену напругу, – пояснює військовий психолог Наталя Зарецька.

Виконавці симфонічного оркестру вже працювали з постраждалими на війні дітьми та військовослужбовцями, тож знають, що потрібно таким слухачам.

Але для цього сеансу музикотерапії репертуар підбирали окремо, радилися з психологами і вирішили – поєднають оптимістичні та драматичні твори.

– Твори всесвітньо відомих композиторів і, звісно, українська музика – Лисенький, Скорик і незабутні наші українські пісні. Інтерпретували, переробляли, саме для того, щоб мінімізувати негативний вплив цієї страшної агресії, – каже диригент національної опери України Герман Макаренко.

Щоб зрозуміти, як впливає музикотерапія, організатори роздали людям спеціальні анкети. На бланку слухачі зазначили, який настрій був до початку концерту, і чи змінила щось музика.

Розпочати унікальні сеанси музикотерапії вирішили з Ірпеня, який стримав наступ ворога на столицю. Далі оркестр мандруватиме й іншими деокупованими населеними пунктами. Наступна на черзі – Буча. Концерт тут планують організувати у вересні, приурочивши до дня міста.