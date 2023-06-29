Експерти популярного онлайн-ресурсу Психологічна підтримка розповіли, як ефективно організувати режим в умовах дистанційної роботи.

– Раніше, ще до запровадження карантинних обмежень, можливість працювати з дому здавалася мрією. Але на практиці, коли дистанційно доводиться працювати кілька місяців або років, люди помічають зворотний бік медалі, – зазначають фахівці.

Йдеться про постійну виснаженість, зниження продуктивності та посилену тривожність.

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Як ефективно організувати роботу на віддаленці

Багатозадачність. Хаотичне поєднання побутових справ із роботою може призводити до підняття рівня стресу та втрати ефективності в усіх сферах життя одночасно.

Намагайтеся дотримуватися розпорядку дня – чітко розділіть добу на ті години, коли ви займаєтеся побутом, професійними завданнями та особистим життям.

Дотримуйтеся ранкової рутини. Миття голови, чистий одяг – елементарні дії, які допоможуть підготуватися до початку робочого дня і почуватися зібраним.

Уникайте “подразників”, які відволікають і забирають ваш час. Соціальні мережі, сторонні телефонні розмови, постійні перекуси, бажання переставити диван, що виникло несподівано. Усі ці дрібниці забирають набагато більше енергії та часу, ніж здається.

Не забувайте про відпочинок. Незважаючи на віддалений формат роботи, у вас мають бути перерви. Як і в умовах роботи в офісі. Не забувайте про це і час від часу робіть короткий таймаут.

Джерело: Психологічна підтримка