Эксперты популярного онлайн-ресурса Психологическая поддержка рассказали, как эффективно организовать режим в условиях дистанционной работы.

— Раньше, еще до введения карантинных ограничений, возможность работать из дома казалась мечтой. Но на практике, когда дистанционно приходится работать несколько месяцев или лет, люди замечают обратную сторону медали, — отмечают специалисты.

Речь идет о постоянной истощенности, снижении продуктивности и усиленной тревожности.

Как эффективно организовать работу на удаленке

Многозадачность. Хаотичное сочетание бытовых дел с работой может приводить к поднятию уровня стресса и потере эффективности во всех сферах жизни одновременно.

Старайтесь придерживаться распорядка дня — четко разделите сутки на те часы, когда вы занимаетесь бытом, профессиональными задачами и личной жизнью.

Придерживайтесь утренней рутины. Мытье головы, чистая одежда — элементарные действия, которые помогут подготовиться к началу рабочего дня и чувствовать себя собранным.

Избегайте “раздражителей”, которые отвлекают и отнимают ваше время. Социальные сети, посторонние телефонные разговоры, постоянные перекусы, неожиданно возникшее желание переставить диван. Все эти мелочи отнимают гораздо больше энергии и времени, чем кажется.

Не забывайте об отдыхе. Несмотря на удаленный формат работы, у вас должны быть перерывы. Как и в условиях работы в офисе. Не забывайте об этом и время от времени делайте короткий тайм-аут.

Источник: Психологическая поддержка