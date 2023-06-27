Психолог Юлия Юсефф на площадке популярного онлайн-ресурса Психологическая поддержка рассказала, как эффективно поддержать и успокоить близких, в том числе и в тяжелое военное время.

— Часто такие фразы, как “не волнуйся”, “успокойся”, “не бойся” имеют обратный эффект. Человек наоборот замыкается в себе и чувствует себя еще хуже, — объясняет Юлия.

По словам специалиста, дайте человеку возможность прожить негативные эмоции и проговорить их. В этот период будьте просто рядом, выслушайте его.

Кроме того, поиск позитива — не всегда удачная и уместная идея. Когда человек страдает или переживает трагические события, призывы увидеть в этом что-то положительное наоборот могут привести к агрессии.

Поэтому психолог призывает не обесценивать чужую боль, а вместо этого выразить искреннюю поддержку и сочувствие: “это действительно очень грустно”, “ты действительно устал”, “не представляю, как тебе больно”, “я сочувствую тебе”.

Помогите человеку вернуться к нормальному режиму, предложите выполнять вместе простые бытовые дела: приготовить обед, одеться, пойти за продуктами, на прогулку, поубирать, выпить чаю, советует эксперт.

Источник: Психологическая поддержка