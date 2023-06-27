Психологиня Юлія Юсефф на майданчику популярного онлайн-ресурсу Психологічна підтримка розповіла, як ефективно підтримати та заспокоїти близьких, зокрема й у важкий воєнний час.

– Часто такі фрази, як “не хвилюйся”, “заспокойся”, “не бійся” – мають зворотний ефект. Людина навпаки замикається в собі і почувається ще гірше, – пояснює Юлія.

За словами фахівця, краще дати можливість прожити негативні емоції та проговорити їх. У цей період будьте просто поруч, вислухайте людину.

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Крім того, пошук позитиву – не завжди вдала та доречна ідея. Коли людина страждає або переживає трагічні події, заклики побачити в цьому щось позитивне навпаки можуть призвести до агресії.

Тож психолог закликає не знецінювати чужий біль, а натомість висловити щиру підтримку та співчуття: “це справді дуже сумно”, “ти справді втомився”, “не уявляю, як тобі боляче”, “я співчуваю тобі”.

Допоможіть людині повернутися до нормального режиму, запропонуйте виконувати разом прості побутові справи: приготувати обід, вдягнутися, піти за продуктами, на прогулянку, поприбирати, випити чаю, радить експерт.

Джерело: Психологічна підтримка